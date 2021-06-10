  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de enflasyon beklentileri aştı
Takip Et

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti enflasyonun yüzde 4,7 civarında geleceği yönündeydi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,5 civarında artması yönündeydi. 

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. 

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT