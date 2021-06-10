ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,5 civarında artması yönündeydi.

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3 olarak açıklanmıştı.