ABD’de enflasyon beklentileri aştı ve 40 yılın zirvesine çıktı

ABD’de mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon nisandaki yüzde 8.3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi. Enflasyondaki en güçlü artışlar son aylarda olduğu gibi gıda, akaryakıtta gerçekleşti.

Piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 ile yüzde 0.7’lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0.6 ile 0.5’lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2’den 6’ya geriledi. Beklenti yüzde 5.9’du.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34.6’ya ulaştı.

Tahminlerin üzerinde gerçekleşen manşet ve çekirdek enflasyon verileri Fed’in faiz artışlarında daha agresif olacağı beklentisini de güçlendirdi.

Fed gelecek 2 toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışı yapabileceği sinyali vermişti. Jeopolitik faktörler ve yüksek akaryakıt fiyatlarının gelecek aylarda enflasyonda daha fazla yükselişi tetikleyebileceği belirtiliyor.

Veri sonrası ABD tahvil faizleri ve dolar yükseldi.