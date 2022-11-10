ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

Küresel piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de yıllık enflasyondaki yavaşlama üst üste dördüncü ayda devam etti. Tüketici fiyatları ekim ayında beklentilerin altında artarken, çekirdek enflasyon göstergeleri de eylül ayına göre geriledi. Enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatabileceğine işaret etti. Fed'in aralık toplantısına ilişkin faiz artış beklentileri 50 baz puana geriledi. Dolar endeksi de sert düşüş yaşadı ve 109,6 seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Enflasyondaki artış aylık bazda da yüzde 0,4 ile beklentilerin altında seyretti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ekim ayında yıllık bazda yüzde 8, aylık bazda yüzde 0.6 artış yönündeydi.

Ekim ayı enflasyon rakamı, ocak ayından bu yana görülen en yavaş yükseliş olarak kaydedildi.

Eylülde yıllık enflasyon yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında

Ekim ayında gıda ve enerji dışı aylık enflasyon yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

Beklentiler aylık yüzde 0,5; yıllık ise yüzde 6,5 artış yönündeydi.

Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 6,6 seviyesinde açıklanmıştı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,8 artarken, yıllık artış yüzde 17,6 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 10,9 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

İşsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

Diğer yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 Kasım ile biten haftada ​225 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220​ bin olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 29 Ekim ile biten hafta için 217 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 218 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Ekim ile biten haftada 1.487 milyondan 1.493 milyona yükseldi.​