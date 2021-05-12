ABD'de enflasyon beklentilerin çok üzerinde arttı

ABD'de tüketici enflasyonu nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici enflasyonundaki artış ise yüzde 0,9 arttı. Ülkede, tüketici fiyatları artışının yüzde 0,2; gıda ve enerji hariç fiyat artışının ise yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

ABD enflasyonundaki sert yükselişte büyümede toparlanmaya ilişkin sinyaller, Biden'ın altyapı harcaması planları ve pandemi teşvik paketleri etkili oluyor.

Enflasyon 13 yılın zirvesinde



ABD'de enflayson en son 2008 krizi döneminde yüzde 4'ün üzerine çıkmıştı. Tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.

Enerji fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,1, benzin fiyatlarının yüzde 1,4 azaldığı nisan ayında, yeni araç fiyatları yüzde 0,5 yükseldi. Nisan ayında kullanılmış otomobil fiyatları bir önceki aya göre yüzde 10 arttı.