ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 oldu. Enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi ve yüzde 8.1 civarında gelmesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon üst üste ikinci ayda gerilemesini sürdürdü ancak düşüş beklendiği kadar olmadı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda da yüzde 0,1 yükselerek, beklentileri boşa çıkardı. Aylık bazda yüzde 0,1 düşüş tahmin ediliyordu.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Dolar endeksi, 109 seviyesini geçti.

Temmuz ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti. TÜFE, Haziran ayında yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 6 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,0 düşerken, yıllık artış yüzde 32,9'dan yüzde 23,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,4 artış yaşandı.

Yüzde 11,4 yükselen gıda enflasyonu, Mayıs 1979'da sona eren dönemden bu yana 12 aylık en büyük artışı kaydetti. Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 düşüş gösterdi.