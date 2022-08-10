ABD'de enflasyon beklentinin altında

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi.

Tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Ekonomistler, Temmuz ayında fiyatların Haziran ayına göre yüzde 0,2 ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 8,7 artmasını bekliyorlardı.

Geçen ay yüzde 8.8 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazelemişti.

Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 4,6 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi.

Euro, ABD doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü.

Dolar/TL, kritik veri sonrası 17,95'i aşarken; Euro/TL, 18,56'ya yaklaştı.

Ons altın 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez bin 800 doların üzerine çıktı. Gram altın da 1042 liraya kadar yükseldi.

Wall Street'te güçlü alım

Enflayon verisi, Wall Street açılışı öncesinde vadeli endekslere de güçlü alım getirdi. Vadeli endeksler düne göre yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre yüzde 1,26, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,64 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 2,35 arttı.

Öte yandan kripto paralarda da yükseliş görüldü. Bitcoin, yeniden 24 bin dolar sınırına yaklaştı; Ethereum ise 1800 doları aştı.

Eylül ayı faiz artırımı beklentileri geriledi

ABD'de açıklanan Temmuz ayı TÜFE verileri sonrasında Fed'den Eylül ayı faiz artırımı beklentileri 50 baz puana geriledi.

TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini fiyatlayan piyasa, beklentinin altında kalan TÜFE artış oranları sonrasında 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklentisini satın almaya başladı.

CME FedWatch'a göre 21 Eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırımı olasılığı yüzde 61,5 oldu. Bu oran dün yüzde 32 seviyesindeydi. 75 baz puan artırım olasılığı ise yüzde 68,0'dan yüzde 38,5'e indi.