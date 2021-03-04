ABD'de enflasyon beklentisi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD ekonomisinde pandemi sonrası güçlü bir toparlanma yaşanacağı beklentileri tahvil piyasasında fiyatlanmaya devam ederken, enflasyon bekleyişleri de 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirisini yüzde 1,495'e kadar yükselirken, gelecek 5 yıla ilişkin enflasyon bekleyişi de 2008'den bu yana ilk kez yüzde 2,5'e geçti.



Enflasyon bekleyişlerinin yükselmesinde petrol fiyatlarının yanı sıra, Biden'in her Amerikalı yetişkinin Mayıs sonuna kadar aşılanmaları için yeterli dozun sağlanacağını söylemesi ve yeni koronavirüs yardım paketine Kongre'de geniş destek için belirli teşvik taleplerinde ılımlılaştıracağı haberleri de etkili oldu.