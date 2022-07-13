ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı gösterdi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri geride bıraktı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.

Beklentiyi aşan ABD enflasyonuna ilk piyasa tepkisi

Fed'in 27 Temmuz'da 75 baz puan artırıma gideceği bekleniyor. Piyasalar Fed'in Eylül'de de 75 baz puanlık faiz artışı olasılığını yüzde 80 olarak görüyor.

Beklentiyi aşan enflasyona piyasaların ilk tepkisi şöyle:

ABD 10 yıllık faizi yüzde 3'ü aştı.

ABD vadeli borsada yüzde 1 civarı düşüş yaşadı.

Dolar endeksi 109 seviyesine hareketlendi.

Euro/Dolar 1'in altını test etti.

Dolar/TL 17.45 ve Euro/TL 17.50 seviyelerini korudu.

Brent Petrol 98.6 dolar ve spot altın 1.715 dolar seviyelerinde yer aldı.

Fed daha da şahinleşir mi?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'ın Fed'in olası aksiyon planına yönelik değerlendirme notu şöyle: "Enflasyon verisi iki kapıyı açabilir. İlki önümüzdeki toplantıda 100 baz puanlık bir artış. Henüz toplantıya vakit var, piyasa hazırlanabilir. Veya Eylül toplantısında ikinci bir 75 baz puana hazırlık yapılacak. 10 yıllıklar 3.05% seviyesinde ancak daha önemlisi fwd breakevenlar yani enflasyon beklentisini yansıtan endeks 2% seviyesine gelmiş durumda. Yani Fed’e olan güven devam ediyor, bu çok kritik bir nokta.

Şayet Fed iki toplantıda toplam 175 veya 150 baz artıracaksa bu sene için hedeflediği oranı yıl bitmeden görmüş olacak. Dolayısı ile tehlike Fed’in 75-75 veya 100-75 artırması değil daha önce öngördüğüne oranla daha yüksek bir seviyeye yükseltme ihtimalinin hasıl olması. Fed bildiğiniz üzere temelde iki göreve sahip istihdam ve enflasyon. Son veri zayıflamalar gösterse de Fed bunu ciddiye alacak değil. Yani daha agresifleşme alanı olduğunu düşünüyor. Bu da daha yüksek reel faizler ve daha düşük varlık fiyatları anlamına gelir. Takip etmemiz gereken nokta bu."