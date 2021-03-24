“ABD’de enflasyon bu yıl yüzde 2,5'e yükselecek, 2022'de çok fazla düşmeyecek”

Enflasyonun bu yıl daha yüksek seviyelere çıkmasını isteyen ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri arasında yer alan Bullard, "Enflasyonun 2022 yılında çok fazla aşağı gelmesini beklemiyorum, enflasyon 2022'de yüzde 2,5'in hafif altında olacak" dedi.

Bullard, hedeflerinin enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2'ye doğru yeniden konumlanması olduğunu da belirtti.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 büyümesini beklediğini ve işsizlik oranının gerileyeceğini öngördüğünü de belirten Bullard, ancak pek çok belirsizliğin devam ettiğine işaret ederek varlık alımlarında değişiklik yapma zamanı olmadığını savundu.

"Daha fazla veri gelene kadar para politikası tahminleri değişmeyecek" diye konuşan Bullard, Fed'in faizleri 2023'e kadar sıfır civarında tutmaya devam etmesini beklediğini de vurguladı.