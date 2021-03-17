“ABD'de enflasyon gelecek aylarda yüzde 3-4 düzeyine çıkar”

ABD'de tahvil piyasalarının efsane yatırımcısı olarak bilinen Bill Gross, ülkede enflasyon oranının gelecek aylarda yüzde 3-4 düzeyine yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

10 yıllık Amerikan tahvillerinde vadeli işlemler üzerinden kısa pozisyonda olduğunu belirten Gross, artan emtia fiyatları, zayıf dolar ve teşvik kaynaklı talebin enflasyonu artırmasını beklediğini kaydetti.

Pimco'nun kurucularından olan ve geçen yıl emekliliğini açıklayan Gross, "Enflasyon şu an yüzde 2'nin altında ama gelecek aylarda öyle olmayacak. Gelecek dönemde yüzde 3-4 enflasyon bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırım gurusu öte yandan bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri GameStop hisseslerinde de yüksek volatilite nedeniyle fırsatlar gördüğünü söyledi. Gross, hissede kısa pozisyondan 10 milyon dolarlık kâr sağladığını belirtti.