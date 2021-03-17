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“ABD'de enflasyon gelecek aylarda yüzde 3-4 düzeyine çıkar”

ABD tahvil piyasası yatırımcısı Bill Gross, ülkede enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 3-4 düzeyine yükselmesini beklediğini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de tahvil piyasalarının efsane yatırımcısı olarak bilinen Bill Gross, ülkede enflasyon oranının gelecek aylarda yüzde 3-4  düzeyine yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

10 yıllık Amerikan tahvillerinde vadeli işlemler üzerinden kısa  pozisyonda olduğunu belirten Gross, artan emtia fiyatları, zayıf  dolar ve teşvik kaynaklı talebin enflasyonu artırmasını beklediğini  kaydetti.

Pimco'nun kurucularından olan ve geçen yıl emekliliğini açıklayan Gross, "Enflasyon şu an yüzde 2'nin altında ama gelecek aylarda öyle  olmayacak. Gelecek dönemde yüzde 3-4 enflasyon bekliyorum" ifadelerini  kullandı.

Yatırım gurusu öte yandan bireysel yatırımcıların yoğun ilgi  gösterdikleri GameStop hisseslerinde de yüksek volatilite nedeniyle  fırsatlar gördüğünü söyledi. Gross, hissede kısa pozisyondan 10  milyon dolarlık kâr sağladığını belirtti.