ABD'de enflasyon şubatta yüzde 0,4 arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta, piyasa beklentilerini karşılayarak, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artmıştı.

Benzin endeksi Şubat ayında yüzde 6,4 artarak artışa devam etti ve tüm kalemler arasında mevsimsellikten arındırılmış artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Elektrik ve doğal gaz endekslerinin de artmasıyla, enerji endeksi şubatta yüzde 3,9 arttı. Gıda endeksi de aynı dönemde yüzde 0,2 arttı

Ülkede tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artarak beklentileri karşıladı. Tüketici fiyatları, ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,4 artmıştı.

Gıda ve enerji hariç tüm kalemler için endeks, son 12 ayda yüzde 1.3 arttı. Gıda endeksi son 12 ayda yüzde 3,6 artarken, enerji endeksi bu dönemde yüzde 2,4 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta beklenti olan yüzde 0,2’lik artışın altında, yüzde 0,1 arttı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin yüzde 1,4 artması bekleniyordu.