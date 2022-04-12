ABD'de enflasyon yeni zirvede

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. Böylece ABD'de yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Enflasyon, aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetti. Gıda ve enerji hariç enflasyon ise yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşirken enerji fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 olarak açıklandı.

Enflasyon sonrası piyasaların tepkisi ne oldu?

Beklentilere paralel gelen veri sonrası piyasalarda kayda değer bir hareket yaşanmadı. Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde artışla 102,5 dolardan; spot altının ons fiyatı ise 1.960-1.962 dolar düzeyinde işlem görüyor.

ABD'da 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 2,76 düzeyinden 2,73'e geriledi. ABD Dolar Endeksi ise 100,2 puan seviyesinden 0,4 puanlık düşüşle 99,8'e indi.