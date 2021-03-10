“ABD’de eyaletler ve yerel yönetimlere ayrılan fonlar en kısa sürede ödenecek”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato'nun onay verdiği 1,9 trilyon dolarlık yeni yardım paketinde eyaletler ve yerel yönetimler için uygun görülen yardımı mümkün olduğu kadar çabuk ödeneceğini söyledi.

Yellen, yardım paketinde öngörülen 350 milyar doların dağıtımı konusunda Hazine yetkililerinin önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacaklarını belirterek, söz konusu ödemenin bu yardımın en büyük ekonomik etkilerden biri olmasının beklendiğini vurguladı.

Yellen ayrıca, bu yardımın dağıtılması ile birlikte kent ekonomilerinin 2021'de, 2020'den çok 2019 düzeyine yakın hale geleceğini öngördüklerini de belirtti.