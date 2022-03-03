ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

ABD Ticaret Bakanlığı ocak ayı verilerine göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 544,2 milyar dolar oldu. Beklentiler üzerinde artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,6 artışla 277,6 milyar dolar, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 1,2 artarak 266,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.