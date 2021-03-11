ABD'de federal bütçe açığı şubatta rekor düzeyde

ABD'de federal bütçe açığı 1 Ekim 2020'de başlayan mali yılın ilk 5 ayında bütçe açığı 1 trilyon doları aştı. 2020 mali yılının ilk 5 ayında 624 milyar dolar olan açık, yüzde 68 artarak 1 trilyon 47 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bütçe açığı rekoru 2010 yılında 652 milyar dolar ile kırılmıştı.

Şubat ayında bütçe gelirleri 248 milyar dolar olurken, harcamalar ise 559 milyar dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı ayında bütçe gelirleri 188 milyar dolar, harcamalar ise 423 milyar dolar olmuştu.