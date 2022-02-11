ABD'de federal bütçe Ocak ayında 2 yıldır ilk kez fazla verdi

Hazine Bakanlığı veilerine göre Ocak ayında oluşan 119 milar dolarlık fazla, nisan 2019'dan bu ana görülen en yüksek bütçe fazlası olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 21 artarak 465 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 37 azalarak 346 milyar dolara geriledi. ABD, Ocak 2021'de pandeminin etkileri ile mücadele için vatandaşlara 142 milyar dolar dağıtmıştı.

1 Ekim'de başlayan mali yılın ilk 4 ayında ise federal bütçe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 düşüşle 259 milyar dolar açık verdi. 4 ayda bütçe gelirleri yüzde 28 artarak 1,52 trilyon dolar olurken, harcamalar yüzde 8 düşüşle 1,78 trilyon dolara indi.