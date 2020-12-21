ABD'de geçici bütçe tasarısı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 1 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının tamamlanmasına ve oylanmasına zaman kazandıracak tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile bütçe üzerinde anlaşmaya varılırken, söz konusu tasarıların pazartesi günü oylanması planlanıyor.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını pazar günü duyurmuştu.

McConnell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kongre anlaşmaya vardı. Bir başka kurtarma paketini en kısa sürede geçireceğiz. Daha fazla yardım yolda" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pelosi de müzakerelerdeki uzlaşma haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, Amerikan halının hayatını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için gerekli kaynağı sağlayacak acil COVID-19 yardımı ve bütçe paketi konusunda Demokratların Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray ile anlaştığını açıklamıştı.

COVID-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.