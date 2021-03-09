ABD’de gelecek yıl için enflasyon beklentileri şubatta yükseldi



New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre, Amerikalı tüketiciler gelecek yıl kira, akaryakıt ve diğer zaruri faturalar için önemli oranda daha yüksek bir harcama yapmayı bekliyorlar.

Aylık olarak yapılan Tüketici Beklentileri Araştırması'na göre gelecek yıl için medyan enflasyon beklenti şubat ayında Temmuz 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 3,1'e çıktı. Gelecek 3 yıl içen enflasyon beklentisi ise yüzde 3 seviyesinde kaydı.

Ocak ayında yapılan araştırmada gelecek yılın benzin fiyatı için yüzde 6,2 olan medyan artış tahmini yüzde 9,6 seviyesine yükseldi. Kira ödemeleri için artış beklentisi de yüzde 6,4'ten yüzde 9'a çıktı.

Araştırmaya katılanlar, gelecek yıla ilişkin gıda, sağlık hizmetleri ve üniversite harcamaları için artış beklentilerini ortaya koydular.