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ABD’de gelecek yıl için enflasyon beklentileri şubatta yükseldi

ABD'de 2022 yılı için enflasyon görünümü şubat ayında yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre, Amerikalı  tüketiciler gelecek yıl kira, akaryakıt ve diğer zaruri faturalar için  önemli oranda daha yüksek bir harcama yapmayı bekliyorlar.

Aylık olarak yapılan Tüketici Beklentileri Araştırması'na göre  gelecek yıl için medyan enflasyon beklenti şubat ayında Temmuz 2014'ten  bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 3,1'e çıktı. Gelecek 3 yıl  içen enflasyon beklentisi ise yüzde 3 seviyesinde kaydı.

Ocak ayında yapılan araştırmada gelecek yılın benzin fiyatı için yüzde 6,2 olan medyan artış tahmini yüzde 9,6 seviyesine yükseldi. Kira ödemeleri için artış beklentisi de yüzde 6,4'ten yüzde 9'a çıktı.

Araştırmaya katılanlar, gelecek yıla ilişkin gıda, sağlık hizmetleri ve üniversite harcamaları için artış beklentilerini ortaya koydular.