ABD'de haftalık çelik üretimi yüzde 3,3 arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 19 Aralık ile sona eren haftada yüzde 3,3 artışla 1 milyon 619 bin ton oldu.

Diğer yandan, üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 10,8 azaldı.

Çelik üreticileri 19 Aralık haftasında yüzde 73,2 kapasite ile çalışırken, üretim yılbaşından bu yana yüzde 18 düşüşle 76 milyon 951 bin tona geriledi.