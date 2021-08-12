ABD’de haftalık işsizlik başvuruları azalmaya devam ediyor

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 6 Austos’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak, 387 bin kişiden, 375 bin kişiye geriledi ve beklentileri karşıladı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.750 kişi arttı ve 396 bin 250 bin kişiye yükseldi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 30 Haziran’da biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 980 bin kişiden, 114 bin kişi azalarak 2 milyon 866 bin kişiye geriledi.