ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklenti altında azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 30 Haziran’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 399 bin kişiden, 385 bin kişiye geriledi. Beklenti işsizlik başvurularının 384 bin kişiye gerilemesiydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 kişi azalarak 394 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 23 Haziran’da biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 3 milyon 296 bin kişiden, 366 bin kişi azalarak 2 milyon 930 bin kişiye geriledi.