ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentiler doğrultusunda azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 14 bin kişi azalarak, beklentiler doğruultusuda 360 bin adet oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 9 Temmuz’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 386 bin kişiden, beklentiler doğrultusunda 360 bin kişiye geriledi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 14 bin 500 kişi azalarak 382 bin 500 kişiye geriledi.
Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Temmuz’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 367 bin kişiden, 126 bin kişi azalarak 3 milyon 241 bin kişiye geriledi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 131 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.