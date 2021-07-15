ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentiler doğrultusunda azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 9 Temmuz’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 386 bin kişiden, beklentiler doğrultusunda 360 bin kişiye geriledi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 14 bin 500 kişi azalarak 382 bin 500 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Temmuz’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 367 bin kişiden, 126 bin kişi azalarak 3 milyon 241 bin kişiye geriledi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 131 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.