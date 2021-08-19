ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 13 Ağustos’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi azalarak, 377 bin kişiden, 348 bin kişiye gerileyerek, beklentilerden fazla azaldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azaldı ve 377 bin 750 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvurularının, 6 Ağustos’ta biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 899 bin kişiden, 79 bin kişi azalarak 2 milyon 820 bin kişiye gerilemesi ülke ekonomisinde iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ağustos ayında 21,9 puandan, 23 puana yükselmesi beklentilerine rağmen, 19,4 puana geriledi.