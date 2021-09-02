ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 27 Ağustos’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 354 bin kişiden, 340 bin kişiye gerileyerek, 345 bin kişilik beklentilerden fazla azaldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 750 kişi azaldı ve 355 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvurularının, 20 Ağustos’ta biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 908 bin kişiden, 160 bin kişi azalarak 2 milyon 748 bin kişiye gerilemesi ülke ekonomisinde iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor.