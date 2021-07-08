ABD’de haftalık işsizlik başvurularında sürpriz artış, istihdam hız kesiyor

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 25 Haziran’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak, 371 bin kişiden, 373 bin kişiye yükseldi.

Düşüş beklentisine rağmen artan verinin, söz konusu dönemde 350 bin kişiye gerilemesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 kişi azalarak 394 bin 500 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Haziran’da biten haftada, bir önceki hafta açıklanan 3 milyon 484 bin kişiden, 145 bin kişi azalarak 3 milyon 339 bin kişiye geriledi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 335 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.

Fed’in sıkılaşmaya başlamak için enflasyon ve tam istihdam hedefleri göz önüne alındığında, enflasyonun geçici olduğunu açıklaması ardından istihdamda görülen düşüş, tapering ve faiz artışının erken gerçekleşeceği endişelerini bir nebze dindiriyor. Veri sonrasında dolar endeksi 0,27 düşüşle 92,392 puana geriledi.