ABD'de hane halkı borcu 14 yılın zirvesinde

New York Fed tarafından derlenen verilere göre 2021 yılında ABD'de hane halkı toplam borcu 1,02 trilyon dolar yükseldi ve borcun 1,06 trilyon dolar yükseldiği 2007 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu. Hane halkı toplam borcu 2021'de 2019'a göre 1,4 trilyon dolar yükseldi.

2021 yılı sonunda toplam hane halkı borcu 2020 yılındaki 14,6 trilyon dolardan 15,6 trilyon dolara çıktı.

2021 yılında 4,5 trilyon dolar tutarında mortgage kredisi verildi ve bu verilerin tutulmaya başlandığı 1999'dan bu yana görülen en yüksek rakam oldu.