ABD'de hanehalkı varlıkları rekor seviyeye çıktı

Fed verilerine göre ABD'de hanehalkı varlıkları Haziran ayı sonunda 141,7 trilyon dolar ile rekor kırdı. Hanehalkı gelirlerindeki artışta, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve pandemi döneminde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan patlama etkili oldu.

İkinci çeyrekte hanehalkı varlıklarına hisse senedi fiyatlarındaki yükselişin katkısı 3,5 trilyon dolar oldu. Artan gayrimenkul fiyatlarının katkısı ise 1,2 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı varlıkları 2021 ilk çeyrekte 5,9 milyar dolar artmıştı.

İkinci çeyrekte hanehalkı tasarruf mevduatları ilk çeyrekteki 10,8 trilyon dolardan 10,6 trilyon dolara indi.