ABD’de hizmet sektörü rekor düzeyde büyüdü

IHS Markit'in açıkladığı ABD hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında beklenti üzerinde yükseldi.

ABD’de hizmet PMI mayıs ayında, nisan ayındaki 64,7 puandan, 70,4 puana yükselerek, 70,1 puanlık beklentiyi aştı. Bileşik PMI ise mayısta 5,2 puan artarak 68,7 puana yükseldi.

Ülkede COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle hizmet sektörüne talebin artması, birikmiş işlerde artışa neden olurken, sektörün de istihdama desteğini artırdı.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, "ABD’nin ekonomik toparlanması, birleşik imalat ve hizmet sektörlerinin önceki tüm zirveleri etkileyici bir marjla geride bırakmasıyla mayıs ayında vites yükseltti. PMI ve GSYH arasındaki güçlü korelasyon, ekonominin ikinci çeyrekte hızlı, potansiyel olarak iki kat büyüyeceği anlamına geliyor” dedi.