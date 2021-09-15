ABD'de ihracat fiyatları beklentileri aşarken ithalat altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

İthalat fiyat endeksinin, bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, temmuz ayında yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8’lik artış beklentisini aşarak yüzde 9 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve son 8 aydır yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Endeks, temmuzda ise yüzde 1,1 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,8 artarak, yüzde 17,4’lük beklentinin altında kaldı.