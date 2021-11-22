ABD'de ikinci el konut satışları arttı

National Association of Realtors'un (NAR) ekim ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerine göre, ülkede ikinci el konut satışları, ekimde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,8 artarak 6,34 milyona yükseldi.

Bu dönemde ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ikinci el konut satışlarının 6,2 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, eylülde 6,29 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,8 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ekimde yıllık bazda yüzde 13,1 artarak 353 bin 900 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının düşük stoklara ve alım gücü zorluklarına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini belirtti.