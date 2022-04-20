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ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ikinci el konut satışları, martta aylık yüzde 2,7 azalışla 5,77 milyona gerileyerek düşüşüne devam etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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National Association of Realtors (NAR), mart ayı satış verilerine göre, ülkede ikinci el konut satışları, martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,7 azalışla 5,77 milyona düştü. Konut satışlarının 5,8 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye gerileyen ikinci el konut satışları, şubatta da yüzde 8,6 azalışla 5,93 milyona gerilemişti. Ülkede ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,5 azaldı.

Konut fiyatlarındaki çift haneli artış devam ediyor

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, martta yıllık bazda yüzde 15 artarak 375 bin 300 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut piyasasının "keskin" bir şekilde yükselen konut kredisi oranlarının ve yüksek enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisini hissetmeye başladığını belirtti.

Yine de konutların hızla satıldığına dikkati çeken Yun, ev fiyatlarındaki artışların ise çift hanelerde kalmaya devam ettiğini aktardı.

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