ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri aştı

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış aylık bazda yüzde 2 artarak 5,99 milyona yükseldi. Satışların 5,83 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Art arda 2 aydır artış gösteren ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 1,6 artarak 5,87 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 359 bin 900 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, gelecek aylarda konut fiyatlarının düşmesini beklemediklerini ancak konut envanterinin kademeli olarak artmaya devam etmesiyle fiyatların dengelenme ihtimali olduğunu kaydetti.