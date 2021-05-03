ABD'de imalat PMI nisanda beklenti altında kaldı

IHS Markit verilerine göre ABD'de imalat PMI endeksi nisanda 60,5 puana çekildi. Endeks mart ayında 59.1 düzeyinde açıklanmıştı.

Yeni siparişler için genişleme oranı 11 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, birikmiş iş hacmi belirgin şekilde artmasıyla istihdam hızlandı. Ancak, mal üreten sektör genelinde satıcı performansında aylık düşüş oldu.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson raporla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı, "Ekstra personel işe alarak kapasiteyi genişletme girişimleri daha da ivme kazandı, ancak bazı durumlarda personel sıkıntısı üretim üzerinde ek bir kısıtlama oluşturdu. Bununla birlikte, görünüme olan güven devam ediyor. Son yedi yılda görülen en yüksek seviyelerden birinde, aşı uygulamalarının ve teşviklerin desteklediği bir ortamda, önümüzdeki aylarda üretim kapasitesine daha fazla yatırım yapılması, fiyat baskılarının bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olacak."