ABD'de imalat PMI’da tarihi rekor

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD'de mayıs ayına ilişkin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, mayısta önceki aya kıyasla 0,6 puan artışla 62,1 puana yükseldi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi nisan ayında görülen 60,5 düzeyinden 61,5 düzeyine yükselmesiydi.

Görülen artışta, tedarik zincirindeki baskılar artmasına rağmen, 14 yıllık veri tarihinin en yüksek büyümesini gösteren işletme faaliyetleri, 7 yılın en yüksek artışını kaydeden üretim ve yeni siparişlerde görülen rekor düzeyde artış etkili oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Birikmiş siparişler, önümüzdeki birkaç ay içinde üretimde daha fazla büyümeyi destekleyerek, yaz boyunca etkileyici ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Ancak, kapasite sınırlarına ulaşılması, artan fiyatların talebi azaltması ve teşviklerle ilgili endişelerle bağlantılı olarak, üreticilerin ileriye yönelik beklentileri, büyüme oranının zirveye ulaştığını ima ederek daha ılımlı oldu” dedi.