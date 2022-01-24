ABD'de imalat sanayi PMI 15 ayın en düşük seviyesinde

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ocakta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 55 değerine geriledi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren endeksin 56,7 değerini alması bekleniyordu. Ocakta 15 ayın en düşük seviyesini gören endeks, geçen ay 57,7 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI da ocakta aralık ayına göre 6,7 puan azalarak 50,9'a düştü. Söz konusu dönemde 18 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 55 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, Aralık 2021'de 57,6 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta geçen aya kıyasla 6,2 puan azalarak 50,8 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 18 ayın en düşük seviyesini gören bileşik PMI, aralıkta 57 olarak hesaplanmıştı.

"ABD ekonomisi yılın başında neredeyse durma noktasına geldi"

Rakamları değerlendiren IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, artan koronavirüs vakalarının, kötüleşen tedarik zinciri gecikmeleri, iş gücü sıkıntıları ve Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almaya yönelik yeni kısıtlamalar ile ABD ekonomisinin yılın başında neredeyse durma noktasına geldiğini belirtti.

Tedarik zincirindeki bozulmanın geçen yılın ikinci yarısının büyük bölümüne kıyasla hafiflediğine işaret eden Williamson, bunun da gelecek yıl ile ilgili imalat iyimserliğinin bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyeye çıkmasına yardımcı olduğunu aktardı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.