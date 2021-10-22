ABD'de imalat sanayi PMI, 7 ayın en düşük seviyesinde

IHS Markit, ekim ayı imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerine göre, imalat sanayi PMI, ekimde bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 59,2 değerine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 60,3 değerini alması bekleniyordu. Son 7 ayın en düşük seviyesine inen endeks, eylülde 60,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı. Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 55,1 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,9 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artışla 57,3 oldu. Üç ayın en yüksek seviyesine çıkan bileşik PMI, eylülde 55 olarak hesaplanmıştı.