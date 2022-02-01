ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2021'de beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemi verilerini açıkladı. Ülkede inşaat harcamaları, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 1,64 trilyon dolar oldu.

Beklentilerin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,7 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,6 azaldı. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9'luk artış kaydetti.