ABD'de inşaat harcamaları aylık yüzde 0.1 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayı verilerine göre, inşaat harcamaları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 1,55 trilyon dolar oldu. İnşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması bekleniyordu. İnşaat harcamaları mayıs ayında yüzde 0,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,4 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.