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ABD'de inşaat harcamaları beklenenden az arttı

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerinin altında gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Ticaret Bakanlığı, verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları şubat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 1,7 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 1,6 artmıştı.

Aynı dönemde özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,8 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,4 azaldı. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 11,2'lik artış gösterdi.

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