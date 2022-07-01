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ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de inşaat harcamaları, mayısta piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 1,78 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, nisanda yüzde 0,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri değişim göstermezken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,8 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9,7'lik artış gösterdi.

Analistler, inşaat harcamalarında yaşanan azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasının ekonomiyi yavaşlattığının bir işareti olduğunu belirtti.

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