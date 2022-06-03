ABD'de ISM hizmet endeksi mayısta beklenenden fazla düştü

Ülkede ISM imalat dışı endeksi, mayısta önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 55,9 değerine düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 56,4 değerini alması yönündeydi. Endeks, nisanda 57,1 değerini almıştı.

Üretim endeksi, mayısta aylık bazda 4,6 puanlık azalışla 54,5'e gerilerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3 puan artarak 57,6 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,7 puanlık artışla 50,2 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde daralma gösteren sektörler, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, perakende ticaret ile enformasyon oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global de mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 53,5'ten 53,4 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, nisanda 55,6 olarak kaydedilmişti.

S&P Global'den yapılan açıklamada, girdi fiyatlarının rekor bir hızla yükseldiği belirtildi. ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.