ABD'de ISM hizmet endeksi şubatta düştü

ISM şubat ayı imalat dışı endeksi şubatta önceki aya kıyasla 3,4 puan azalarak 56,5 değerine düştü. Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 61 değerini alması yönündeydi. Art arda 3 aydır düşüş gösteren endeks, ocakta 59,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi, şubatta aylık bazda 4,8 puanlık azalışla 55,1'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,6 puan azalarak 56,1 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,8 puanlık azalışla 48,5'e geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde daralma gösteren endüstriler ise gayrimenkul ve kiralama, sanat, eğlence ve dinlenme, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ile konaklama ve gıda hizmetleri oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

IHS Markit şubat ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 56,7'den 56,5 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ocakta 51,2 olarak kaydedilmişti. Aşağı yönlü revizyona rağmen hizmet sektörü PMI verisinin hizmet sektöründe güçlü bir büyümeye işaret ettiği belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.