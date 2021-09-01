ABD'de ISM imalat endeksi 0,4 puan artışla beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), 2021 yılı Ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 59,9'a yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin 58,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, temmuzda ise 59,5 değerini almıştı.

Üretim endeksi ağustosta aylık 1,6 puan artarak 60 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,8 puanlık yükselişle 66,7 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 3,9 puanlık azalışla 49 değerine indi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler tekstil ve metal olmayan mineral ürünler oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 61,2'den 61,1'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, temmuzda 63,4 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ağustos ayı verilerinin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği, temmuz ayına kıyasla yaşanan düşüşe rağmen sektördeki genişlemenin üretimdeki hızlı artışlar ve yeni siparişlerle desteklendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.