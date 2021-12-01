ABD'de ISM imalat endeksi kasımda arttı

ISM, kasım ayı imalat sanayi endeksi açıklandı. ISM imalat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 61,1'e çıktı. Piyasa beklentileriyle neredeyse örtüşen bir seyir izleyen verinin 61 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ekimde ise 60,8 değerini almıştı.

Üretim endeksi kasımda aylık 2,2 puan artarak 61,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,7 puan yükselişle 61,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de söz konusu dönemde 1,3 puanlık artışla 53,3 değerine yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 13 alt sektörü büyüme kaydederken, 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler, basım ile birincil metaller oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyonÖte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,1'den 58,3'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ekimde 58,4 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, kasım ayı verilerinin arz gecikmeleri ve yeni siparişlerdeki yavaşlama nedeniyle son 14 ayda kaydedilen ikinci en zayıf üretim artışına işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.