ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın zirvesinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 230 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 Ocak ile biten haftada 230 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece bu rakam, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 1 Ocak haftasında 207 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 210,750 seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 1 Ocak ile biten haftada 1.559 milyon seviyesine geriledi.