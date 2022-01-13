ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın zirvesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 Ocak ile biten haftada ​230 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​. Böylece bu rakam, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 1 Ocak haftasında 207 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 210,750 seviyesine yükseldi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 1 Ocak ile biten haftada 1.559 milyon seviyesine geriledi.