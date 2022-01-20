ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın zirvesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​286 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​. ​

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 15 Ocak ile biten haftada 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Böylece ekim ortasından beri en yüksek seviye görülmüş oldu. Analistlerin beklentisi verinin 220 bin civarında gelmesi yönündeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftası için 230 bin olarak açıklanan başvuru sayısı ise 231 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 231,000 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 8 Ocak ile biten haftada 1.635 milyon seviyesine yükseldi.

Philadelphia Fed imalat endeksi ise ocak ayında 23.2 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.