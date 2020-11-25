ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 bin kişi arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, 21 Kasım ile biten haftada 778,000 kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, koronavirüs vakalarındaki yükselişin ve işletmelere getirilen kısıtlamaların işsizliği arttırdığını ve iş gücü piyasasındaki toparlanmayı yavaşlattığını gösterdi. Geçen haftaki işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 748,000'di.

Reuters anketine katılan ekonomistler 730,000 kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.