ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 45 bin arttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Mart’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 45 bin kişi artarak, 725 bin kişiden, 770 bin kişiye yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 700 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 746 bin 250 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 5 Mart’ta biten haftada bir önceki haftaya göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 124 bin kişiye düştü.