ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın dibinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek 5 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 215 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 213 binden 209 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 750 azalarak 207 bine düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Eylül ile biten haftada 29 bin kişi azalarak 1 milyon 347 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları ile yavaşlayan talebe rağmen iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterdiğini belirtti.