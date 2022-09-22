ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 hafta sonra yükseldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 17 Eylül ile biten haftada ​213 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​ ancak 5 hafta sonra ilk kez yükseldi. Tarihi düşük seviyelerde seyreden veri, istihdam piyasasının pozitif görünümünü koruduğuna işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 10 Eylül ile biten hafta için 213 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 208 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 218​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 216,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 10 Eylül ile biten haftada 1.379 milyon seviyesine geriledi.